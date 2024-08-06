Россия недовольна поставками американского оружия Украине и пригрозила руководству США, что может начать поставлять российское вооружение странам, недружественным Вашингтону. Об этом 5 августа заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, США «‎крайне негативно‎» отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия готова начать такие поставки третьим странам, у которых не сложились отношения с Вашингтоном.

«Этот вопрос неоднократно поднимался российской стороной на различных консультациях, в том числе и мной лично, где, в частности, что касается меня, я говорил о двойных стандартах американцев‎»‎, — заявил Антонов, подчеркнув, что «‎не считает нормальной практикой»‎ отправку западного оружия Украине.

Президент РФ Владимир Путин в начале июня заявил, что Москва обдумывает способы реагирования на поставки оружия Украине для атак на Россию. Тогда США и другие союзники Киева сняли ограничения на удары западным оружием по российской территории.

По словам Путина, один из возможных вариантов ответа Москвы — поставка аналогичного оружия в регионы, откуда могут быть нанесены «болезненные удары» по объектам Запада.

Как передает CNN, Россия уже попыталась отправить оружие йеменским хуситам в июле. Однако в последний момент Москва вынуждена была отказаться от этого на фоне давления со стороны США и Саудовской Аравии.

Источники канала сообщили, что Эр-Рияд, который был вовлечен в войну с хуситами в течение многих лет, предостерег Москву от вооружения йеменских повстанцев. Официального подтверждения этой информации от РФ или Саудовской Аравии не было. Как передает CNN, США первыми узнали о российских планах и попросили саудовскую сторону вмешаться и не допустить передачу оружия йеменским хуситам.