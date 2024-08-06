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С чем Шойгу приехал в Тегеран?
Экс-министр обороны РФ прибыл с необъявленным визитом в Иран и встретился с новоизбранным президентом Масудом Пезешкианом
С чем Шойгу приехал в Тегеран?
фото: канцелярия президента Ирана / Others
6 августа 2024 г.

Глава Совбеза РФ Сергей Шойгу 5 августа прибыл в Тегеран на фоне обострения на Ближнем Востоке: Израиль и его союзники замерли в ожидании удара со стороны Ирана и Ливана.

В Тегеране Шойгу встретился с президентом страны Масудом Пезешкианом. Последний заявил главе российского Совбеза, что Тегеран полон решимости расширить отношения со своим «стратегическим партнером Россией».

По его словам, общие позиции Ирана и России «в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к укреплению глобальной безопасности и мира».

Россия еще не прошлой неделе осудила убийство Исмаила Хании, главы политбюро ХАМАС. Москва призвала все стороны воздерживаться от шагов, которые могут втянуть Ближний Восток в более широкую региональную войну.

Пезешкиан также отметил, что «преступные действия» Израиля в Газе и убийство Хании «стали яркими примерами нарушения всех международных законов и правил».

Кроме того, в Тегеране Шойгу встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбаром Ахмадианом.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия якобы начала поставлять Ирану современное оборудование для противовоздушной обороны и радары. По данным издания, это произошло после того, как официальные лица в Тегеране обратились к Кремлю с просьбой о поставках оружия.

Такие сообщения появлялись и раньше, только тогда с просьбами о вооружениях выступала Россия. По данным западных СМИ, Иран с 2022 года предоставляет России дроны-камикадзе Shahed. В МИД Ирана подтвердили поставки, но уточнили, что они были произведены до февраля 2022 года, то есть до начала российско-украинского конфликта.

В феврале агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Иран предоставил России большое количество мощных баллистических ракет класса «земля-земля».

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