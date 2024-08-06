На границе Косово и Сербии снова неспокойно. 5 августа в косовской деревне Пашян вспыхнули массовые протесты: сотни косовских сербов собрались на акцию протеста против недавнего ареста пятерых сербов, подозреваемых в военных преступлениях.

Суд первой инстанции в Приштине 3 августа постановил заключить под стражу на месяц пятерых этнических сербов. Их подозревают в совершении военных преступлений в муниципалитетах Гнилане, Косово Поле и Звечан в 1999 году. Задержанные будут находиться под стражей до дальнейших судебных разбирательств.

Протестующие в Пашяне утверждают, что обвиняемые невиновны. Жители села требуют их освобождения, отмечая, что пятеро задержанных сербов живут в Косово со времен конфликта 1990-х годов, и никто из них не покидал страну.

По словам протестующих, аресты в селах на севере Косово направлены на то, чтобы вызвать страх и изгнать сербов из Косово. Косовские сербы призвали Миссию Европейского союза по вопросам законности и правопорядка в Косово (EULEX) и миротворческую миссию НАТО в Косово (KFOR) остановить политические действия против этнических сербов в Косово.

Специальная прокуратура Приштины заявила, что пятеро косовских сербов были арестованы после многомесячного расследования.

В Белграде поддержали протестующих. Президент Сербии Александр Вучич призвал к большей международной поддержке для противодействия тому, что он назвал «‎‎несправедливой практикой в отношении сербов» в Косово. Вучич также обвинил международных представителей в том, что они закрывают глаза на «‎тяжелое положение сербской общины».

Между тем 5 августа полиция Косово провела рейды как минимум в девяти отделениях почты Сербии у северной границы. Менее трех месяцев назад власти Косово провели аналогичную акцию, после чего были закрыты все финансовые учреждения Республики Сербия в Косово.

Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии 17 февраля 2008 года, но Сербия по-прежнему считает Косово своей «собственной территорией».