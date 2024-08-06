ПОЛИТИКА
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Японка с флагом Палестины в руках ответила на оскорбления израильских туристок
В Токио произошел инцидент, когда группа израильских туристок напала на японку, державшую флаг Палестины. Инцидент вызвал волну возмущения в социальных сетях. Израильские туристки кричали, что "Палестина не существует", на что японка ответила, назвав Израиль "фальшивым государством". Этот инцидент произошел на фоне многочисленных про-палестинских демонстраций, проходящих по всей Японии. Видеозапись этого события быстро распространилась, вызвав активные обсуждения и споры в интернете. #палестина #газа #токио #япония #оскорбления #нападение #протест #израиль #туристы
Японка с флагом Палестины в руках ответила на оскорбления израильских туристок / Others
6 августа 2024 г.
Истории
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