Японка с флагом Палестины в руках ответила на оскорбления израильских туристок

В Токио произошел инцидент, когда группа израильских туристок напала на японку, державшую флаг Палестины. Инцидент вызвал волну возмущения в социальных сетях. Израильские туристки кричали, что "Палестина не существует", на что японка ответила, назвав Израиль "фальшивым государством". Этот инцидент произошел на фоне многочисленных про-палестинских демонстраций, проходящих по всей Японии. Видеозапись этого события быстро распространилась, вызвав активные обсуждения и споры в интернете. #палестина #газа #токио #япония #оскорбления #нападение #протест #израиль #туристы