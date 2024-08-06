ВОЙНА В УКРАИНЕ
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В офисе Зеленского признали усталость армии от войны
В канцелярии президента Украины сообщили, что украинские военные устали от продолжительных боевых действий
В офисе Зеленского признали усталость армии от войны
Reuters / Reuters
6 августа 2024 г.

У украинских военных накопилась «психологическая усталость из-за продолжительных боевых действий‎»‎, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью местным СМИ. По его словам, армия страны испытывает острую нехватку оружия и ресурсов, а также чувствует усталость от монотонности событий на фронте.

Подоляк при этом отметил, что военные относятся позитивно к поездкам президента Владимира Зеленского на передовую. По его словам, Зеленский стремится понять психологию солдат, выполняющих сложную задачу по обороне страны.

В июне об усталости армии от конфликта говорил и сам Зеленский, отмечая в этом свете необходимость переговоров о завершении конфликта.

В конце июля Михаил Подоляк заявил, что Киев готов к переговорам с РФ об окончании боевых действий, но они должны проходить на условиях, опирающихся на международное право. Он подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Украины остаются главными принципами украинской стороны на таких переговорах.

Киев настаивает на ранее выдвинутой «формуле мира» Зеленского, которая подразумевает возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск из всех захваченных украинских регионов, включая Крым.

Москва отвергла украинские условия. Президент России Владимир Путин среди условий для прекращения огня и переговоров назвал вывод украинских войск из «ЛНР», «ДНР», Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. В Киеве предложение Путина назвали ультиматумом.

В мае в Украине был принят новый закон о мобилизации. С июня в стране вовсю идет кампания Украины по восполнению рядов измотанных войной солдат. Однако, как отмечает газета The New York Times (NYT), мобилизационный рывок пока существенно не усилил украинские силы на поле боя.

Три военных эксперта, знакомые с цифрами, сообщили NYT, что с мая, когда вступил в силу новый закон о призыве, Киев набирает до 30 тыс. человек в месяц. По их словам, это в два-три раза больше, чем в последние зимние месяцы.

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