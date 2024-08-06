Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о крупных потерях украинской армии за последние два месяца. По его словам, Украина потеряла 115 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц бронетехники.

Шойгу подчеркнул, что этих потерь можно было бы избежать, если бы Киев принял предложения российской стороны, озвученные президентом Владимиром Путиным в июне.

«По 60 тыс. в месяц почти. Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна — войска движутся вперед», — заявил Шойгу.

Секретарь Совбеза также отметил, что с 14 июня российские войска заняли еще 420 квадратных километров территории.

Напомним, что 14 июня Владимир Путин озвучил условия России для прекращения огня и начала переговоров. Среди них: полный вывод украинских войск из так называемых «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей, отказ Украины от вступления в НАТО и снятие санкций с России. Украина отвергла эти требования, назвав их «ультиматумом».

Украинская сторона, в свою очередь, заявляет о готовности к переговорам, но настаивает на условиях, опирающихся на международное право.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.