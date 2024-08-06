Эрдоган: Турция присоединится к иску против Израиля в Гаагском суде

7 августа Турция присоединится к иску в Международном уголовном суде против Израиля о геноциде в Газе, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что, несмотря на конструктивную позицию ХАМАС, правительство Нетаньяху неоднократно демонстрировало свое намерение продолжать политику резни, что подвергает регион опасности. #палестина #газа #анкара #турция #эрдоган #иск #суд #израиль #гаага #trtнарусском #новости #трт #новостимира