Жители Газы захоронили в братской могиле больше 80 тел

В Хан-Юнусе жители Газы выкопали огромную братскую могилу для захоронения 84 неопознанных тел, переданных палестинцам израильскими силами. Информацию об этих людях оккупанты не сообщили. По данным палестинских источников, это тела, которые израильская армия ранее откопала и вывезла из различных кладбищ Газы. #trtнарусском #газа #могилы #новости #трт #новостимира