Великобританию охватила волна исламофобских и антииммигрантских протестов

Великобритания переживает крупнейшую за последние 13 лет волну антиисламских и антииммигрантских протестов. В стране усилились массовые беспорядки, столкновения с полицией и погромы. С чего все началось и кто стоит за протестными настроениями? #великобритания #лондон #протесты #беспорядки #политика #исламофобия #мигранты #дезинформация #поджоги