ПОЛИТИКА
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Великобританию охватила волна исламофобских и антииммигрантских протестов
Великобритания переживает крупнейшую за последние 13 лет волну антиисламских и антииммигрантских протестов. В стране усилились массовые беспорядки, столкновения с полицией и погромы. С чего все началось и кто стоит за протестными настроениями? #великобритания #лондон #протесты #беспорядки #политика #исламофобия #мигранты #дезинформация #поджоги
Великобританию охватила волна исламофобских и антииммигрантских протестов / Others
6 августа 2024 г.
Истории
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