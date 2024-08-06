Вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии, получив большинство голосов партийных делегатов на виртуальной «перекличке». Это произошло за две недели до съезда партии в Чикаго, запланированного на 19-22 августа.

Досрочное голосование было проведено, чтобы не пропустить сроки подачи документов для включения кандидата в бюллетени в штате Огайо. Харрис стала единственным кандидатом после неожиданного снятия своей кандидатуры действующим президентом Джо Байденом 21 июля.

По информации CNN, Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты.

«Я глубоко признательна за доверие, оказанное мне Демократической партией. Это историческое событие, и я готова принять вызов, чтобы служить американскому народу на посту президента», — заявила Харрис, комментируя свое выдвижение.

Харрис станет первой женщиной афроамериканского и азиатского происхождения, претендующей на пост главы государства в США. Ее официальное утверждение в качестве кандидата ожидается на съезде партии в Чикаго.