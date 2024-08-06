Миллиардер Илон Маск заявил, что в Великобритании «неизбежна гражданская война» на фоне недавних массовых беспорядков, вызванных действиями ультраправых группировок.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер через своего официального представителя осудил заявление Маска. «Нет никакого оправдания таким высказываниям. Мы видим организованное незаконное насилие, которому нет места ни на наших улицах, ни в интернете. Мы говорим о небольшой группе хулиганов, которые не представляют Великобританию, и на их фоне наши сообщества проявили себя с лучшей стороны, очищая улицы от последствий. Премьер-министр не разделяет этих взглядов», — говорится в заявлении представителя Стармера.

Конфликт усилился после того, как Маск прокомментировал видео Стармера на платформе X, в котором премьер заявил о жесткой позиции правительства по отношению к нападениям на мечети и мусульманские общины. Маск задал вопрос: «Разве вас не волнуют атаки на все сообщества?»

Этот обмен мнениями произошел после того, как Стармер провел экстренное заседание правительственного комитета, посвященное беспорядкам.

В заявлении после заседания Стармер объявил о создании «резервного отряда полицейских», готового оперативно реагировать на любые дальнейшие беспорядки.

Он также подчеркнул, что все арестованные за участие в насилии будут оперативно идентифицированы и понесут серьезные юридические последствия. Стармер отметил важность регулирования онлайн-пространств, чтобы предотвратить распространение дезинформации и праворадикального контента.

«Уголовное право применимо как в интернете, так и в реальной жизни», — добавил он.

Тем временем министр юстиции Хайди Александр назвала пост Илона Маска «крайне безответственным».

В интервью Times Radio она заявила: «Если у вас есть крупная социальная платформа, то у вас есть и ответственность».