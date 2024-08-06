Валери Тарази: быть знаменосцем Палестины — гордость для меня

Пловчиха Валери Тарази рассказала о чувствах, которые она испытывала, когда несла флаг Палестины на церемонии открытия Олимпиады в Париже. Тарази вместе с еще семью спортсменами представляет Палестину на Летних играх 2024 года. По ее словам, поддержка со стороны соотечественников и спортсменов со всего мира мотивирует ее на участие в соревнованиях. Палестина была признана Международным олимпийским комитетом в 1995 году. #trtнарусском #олимпиада #палестина #спорт #пловчиха #новости #трт #новостимира