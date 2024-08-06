Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в создании военно-морской базы в самопровозглашенной Абхазии, в районе Очамчира. Она подчеркнула, что это создает серьезную угрозу не только для Грузии, но и для безопасности всего Черноморского региона. Эти заявления Зурабишвили сделала на пресс-конференции в Тбилиси в понедельник вечером.

Зурабишвили выразила недовольство действиями премьер-министра Ираклия Кобахидзе и его правительства, заявив, что их политика в отношении самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии неэффективна. Она также подчеркнула, что жителям этих регионов следует предоставить грузинское гражданство.

Российские власти пока не комментировали заявления Зурабишвили.

В 2008 году между Грузией и Россией произошел пятидневный конфликт из-за Абхазии и Южной Осетии. В результате Грузия потеряла контроль над этими территориями. Россия признала их независимость, что привело к разрыву дипломатических отношений между Тбилиси и Москвой. Несмотря на это, международное сообщество продолжает считать самопровозглашенные Абхазию и Южную Осетию частью Грузии.

В октябре 2023 года Россия и самопровозглашенная Абхазия подписали соглашение о создании военно-морской базы Черноморского флота в районе Очамчира.

Зурабишвили также затронула отношения Грузии с США и ЕС после подписания закона об «иностранном влиянии» в июне. Она отметила, что последующие решения со стороны Запада не стали для нее неожиданностью.

31 июля США объявили о приостановке помощи Грузии на сумму $95 млн, сославшись на необходимость пересмотра двустороннего сотрудничества. Кроме того, в июле США отменили военные учения в Грузии и ввели визовые ограничения для десятков грузинских чиновников.

Эти меры последовали после того, как спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об «иностранном влиянии», требующий от организаций, включая СМИ, получающих более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в государственном реестре.

Закон также требует от таких организаций ежегодно публиковать финансовые отчеты. Изначально Зурабишвили наложила вето на этот закон, но позже парламент преодолел его.

Критики закона считают, что он подрывает демократию, называя его «российским законом», в то время как сторонники утверждают, что он повысит прозрачность.

Зурабишвили заявила, что понимает реакцию Вашингтона, хотя и считает приостановку помощи необоснованной.

Президент Грузии также подчеркнула, что нынешнее правительство не должно побеждать на предстоящих выборах в октябре и что новое правительство должно пересмотреть отношения с Западом.

«Многие аспекты деятельности этого правительства заслуживают осуждения, но грузинская армия, от которой зависит наша безопасность и оборона, не должна быть наказана», — добавила Зурабишвили.