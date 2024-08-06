Президент России Владимир Путин обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи с просьбой проявить сдержанность в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Путин также призвал воздержаться от ударов по гражданскому населению Израиля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два высокопоставленных иранских источника.

Эта просьба была якобы передана через секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу во время его недавнего визита в Иран. Шойгу провел встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, командующим вооруженными силами Мохаммадом Багери и секретарем Высшего совета национальной безопасности.

Источники также сообщают, что Иран в ответ запросил у России поставки истребителей Су-35.

Убийство Исмаила Хании 31 июля в Тегеране привело к росту напряженности в регионе. Тегеран и ХАМАС возложили ответственность за убийство на Тель-Авив. Иран пригрозил «быстрым и жестким» ответом Израилю, израильские власти не взяли на себя ответственность за это убийство.

Ранее источник, близкий к «Хезболле», заявил о неизбежности ответного удара по Израилю, но отметил, что Иран не хочет развязывания региональной войны. Ряд стран ведут переговоры, стремясь снизить напряженность в регионе.

Кремль не прокомментировал информацию о просьбе Путина, однако Шойгу, по данным РИА Новости, подтвердил, что обсуждал «тревожные события на границе Ливана с Израилем» и «последние трагические события в Тегеране» во время своего визита в Иран.