Саша Скочиленко про обмен заключенными: нас сверяли по фото из интернета

Бывшая российская заключенная Саша Скочиленко рассказала, как проходил обмен между Россией и США при посредничестве Турции. Политзаключенная отметила, что турецкие правоохранители сильно отличаются от российских и выглядят «как в турецких сериалах». 16 ноября 2023 года художницу Сашу Скочиленко осудили в России на 7 лет по уголовному делу о «фейках» о российской армии за то, что она расклеивала антивоенные стикеры на ценниках в супермаркете. Российские власти 1 августа обменяли политзаключенных на граждан России, содержавшихся в тюрьмах за рубежом. Обмен произошел между Россией, США, Германией и Беларусью. В списке участников обмена было 24 имени. Восемь заключенных и двое детей были переданы России, тринадцать заключенных, включая Скочиленко – Германии, еще трое – США. #trtнарусском #германия #кобленц #анкара #турция #россия #сша #обмен #скочиленко #новости #трт #новостимира