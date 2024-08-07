Аэродром времен СССР в Румынии «Михай-Когэлничану» превратят в крупнейшую базу НАТО на континенте, которая по размерам превзойдет немецкую «Рамштайн».

Об этом пишет газета The Times.

Расширение румынской авиабазы «Михай-Когэлничану», находящейся в одноименной деревне в 97 км от украинской границы, было раскритиковано РФ как «свидетельство» агрессивных намерений со стороны НАТО, пишет издание.

Попытки Румынии укрепить свою оборону, пишет The Times, можно рассматривать также в контексте опасений за свою безопасность. Ранее в этом месяце на территории Румынии были обнаружены обломки российских дронов-камикадзе, что подтолкнуло НАТО к усилению воздушного патрулирования вдоль границы.

Вопрос создания крупного объекта НАТО в Восточной Европе впервые публично был поднят около десяти лет назад — тогда это обсуждение последовало за аннексией Крымского полуострова Россией.

«Страны, которые ближе всего расположены к России и находились под российским влиянием, понимают, что стоит на кону. Решение об усилении базы является заявлением о том, что Россия не будет указывать нам, что мы можем, а что не можем делать», — цитирует The Times американского генерала в отставке Бена Ходжеса, который был одним из инициативных сторонников подобного проекта.

Ожидается, что авиабаза «Михай-Когэлничану» будет вдвое крупнее, чем немецкая база «Рамштайн». Объект уже служит штаб-квартирой для операций альянса по воздушному патрулированию над Черным морем.

«Превращение авиабазы «Михай-Когэлничану» в крепость НАТО, которая может принять 10 тыс. военных и ядерные бомбардировщики США, изначально рассматривалось как ответ на российское вторжение в Грузию в 2008 году и Крым в 2014 году, однако проект приобрел новое значение после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году», — пишет The Times.