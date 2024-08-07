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Минздрав Ливана: медикаментов хватит на 3-4 месяца
Глава ливанского Минздрава рассказал о степени готовности медучреждений страны к военным действиям со стороны Израиля
Минздрав Ливана: медикаментов хватит на 3-4 месяца
Фото: AA / Others
7 августа 2024 г.

Министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад заявил, что запасов медикаментов и лекарств хватит на три-четыре месяца в случае начала войны.

В интервью газете «Аль-Хадат» министр сказал, что Израиль использовал в своих атаках на Ливан запрещенные международным сообществом виды оружия, такие как белый фосфор, и отметил, что ведомство находится в состоянии повышенной готовности с самого начала эскалации.

Уже около 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в результате израильской агрессии, и это число может возрасти, если атаки расширятся.

Абиад отметил, что министерство провело экстренные учения во всех больницах, чтобы подготовить медицинский персонал к отражению любой израильской агрессии и приему большого количества раненых гражданских лиц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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