Министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад заявил, что запасов медикаментов и лекарств хватит на три-четыре месяца в случае начала войны.

В интервью газете «Аль-Хадат» министр сказал, что Израиль использовал в своих атаках на Ливан запрещенные международным сообществом виды оружия, такие как белый фосфор, и отметил, что ведомство находится в состоянии повышенной готовности с самого начала эскалации.

Уже около 100 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в результате израильской агрессии, и это число может возрасти, если атаки расширятся.

Абиад отметил, что министерство провело экстренные учения во всех больницах, чтобы подготовить медицинский персонал к отражению любой израильской агрессии и приему большого количества раненых гражданских лиц.