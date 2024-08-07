В Париже полиция разогнала палаточный лагерь мигрантов и бездомных

Полиция разогнала палаточный лагерь мигрантов и бездомных на площади Бастилии в Париже в связи с проведением Олимпийских игр 2024. Правозащитные организации уже несколько месяцев критикуют французские власти за попытки «очистить» город от уязвимых слоев населения, чтобы создать более благоприятный имидж для Олимпиады. #trtнарусском #франция #бездомные #париж #олимпиада #олимпийскиеИгры #мигранты #полиция #лагерь #новости #трт #новостимира