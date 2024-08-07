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Россия ударила по центру Харькова «Искандером»
Российские войска нанесли ракетный удар, предварительно баллистической ракетой «Искандер», по центральному району Харькова 6 августа. Пострадали 8 человек, в том числе восьмимесячный ребенок. Ранее местные власти сообщили, что армия РФ перебрасывает свои войска из Луганской области на Харьковское направление, а также привлекает к военным действиям добровольческие подразделения. #trtнарусском #россия #украина #искандер #харьков #ракетныйобстрел #война #новости #трт #новостимира
Россия ударила по центру Харькова «Искандером» / Others
7 августа 2024 г.
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