Россия ударила по центру Харькова «Искандером»

Российские войска нанесли ракетный удар, предварительно баллистической ракетой «Искандер», по центральному району Харькова 6 августа. Пострадали 8 человек, в том числе восьмимесячный ребенок. Ранее местные власти сообщили, что армия РФ перебрасывает свои войска из Луганской области на Харьковское направление, а также привлекает к военным действиям добровольческие подразделения. #trtнарусском #россия #украина #искандер #харьков #ракетныйобстрел #война #новости #трт #новостимира