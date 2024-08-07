Гражданин Пакистана, предположительно связанный с Ираном, был арестован и обвинен в разработке плана заказных убийств, направленных на американских государственных деятелей и политиков. Об этом говорится в обвинительных документах, обнародованных Минюстом США во вторник.

По словам нескольких источников, знакомых с ходом расследования, 46-летний Асиф Раза Мерчант обвиняется в планировании убийств действующих и бывших правительственных чиновников из разных политических кругов, включая бывшего президента и кандидата в президенты Дональда Трампа.

При этом источники американских СМИ из числа правоохранителей сообщают, что заговор Мерчанта не имел никакого отношения к покушению на экс-президента во время его выступления перед публикой.

«Правоохранительные органы сорвали заговор до того, как нападение могло быть осуществлено. Наше продолжающееся расследование не выявило доказательств того, что этот обвиняемый (Мерчант) имеет какое-либо отношение к стрельбе в Батлере, штат Пенсильвания», - цитирует заявление представителя правоохранительных органов СBS News.

Сотрудники американской разведки и правоохранительных органов расследуют многочисленные потоки угроз из Ирана в адрес политиков и правительственных чиновников после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в период президентства Трампа. Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон и экс-госсекретарь Майк Помпео также получали угрозы от иранского правительства, но в судебных документах они не упоминаются.

Согласно судебным документам, Мерчант начал действовать в апреле, когда он прилетел в США, чтобы «завербовать людей для осуществления своего заговора с целью убийства американских правительственных чиновников».

По словам следователей, позже он встретился в Нью-Йорке с неназванным соучастником, ставшим информатором ФБР, и начал общаться с ним на протяжении нескольких месяцев, в течение которых Мерчант раскрывал неназванному человеку свои планы. Пакистанец был арестован 12 июля, когда он пытался покинуть страну.

Представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч в своем заявлении сообщила, что правительство находится в контакте с властями США по этому вопросу.

В августе 2022 года Соединенные Штаты предъявили члену Революционной гвардии Ирана обвинения в заговоре с целью убийства бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона. Министерство юстиции заявило, что Шахрам Пурсафи, который остается на свободе, предложил заплатить одному из жителей США 300 тыс. долларов за убийство Болтона. Иран отверг тогда утверждение о том, что Пурсафи замышлял убийство Болтона, как «выдумку».