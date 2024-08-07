Амман, Доха и Эр-Рияд отказались от американского плана по размещению миротворцев в Газе после окончания израильского вторжения в эксклав. Об этом пишут израильские СМИ со ссылкой на источники.

Арабские страны мотивировали свой отказ тем, что управлять Газой после войны должна палестинская администрация — она же должна осуществлять контроль над безопасностью в эксклаве.

По словам арабского чиновника, направленные войска будут рассматриваться как «защищающие Израиль от палестинцев». Это и объясняет противодействие Аммана, Дохи и Эр-Рияда усилиям США, которые пытаются сохранить израильское присутствие в Газе и после окончания войны.

С другой стороны, Египет и ОАЭ выразили готовность участвовать в этих усилиях, сообщает портал The Times of Israel. Однако они пояснили, что у Каира и Абу-Даби есть ряд условий, в том числе чтобы миротворческие силы были частью инициативы ООН, ведущей к окончательному решению о двух государствах. Эту концепцию ранее публично отверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, настаивающий, что палестинцы не должны иметь собственное государство.

ОАЭ в июле призвали к развертыванию многонациональных сил в Газе для обеспечения безопасности в секторе после заключения постоянного соглашения о прекращении огня. Это решение представляет собой заметный поворот для ОАЭ: в мае страна решительно выступила против призывов Израиля подключиться к управлению эксклавом.

Аналогичные заявления сделали и неарабские страны — Малайзия и Индонезия. Обе страны выразили готовность направить свои миротворческие силы, если такой контингент будет создан на базе ООН.

ХАМАС настаивает на том, что управлять Газой после окончания войны должны сами палестинцы. Эту позицию разделяют и власти Палестины, включая президента Махмуда Аббаса, а также все арабские страны. Как сообщают западные СМИ, Израиль и ХАМАС на последнем раунде переговоров в Каире согласовали формирование палестинской гражданской администрации в Газе. Однако Тель-Авив настаивает, что именно Израиль должен отвечать за военный контроль над сектором — и планирует сохранить свои силы на всем периметре Газы.