Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сообщил чиновникам в Иране и Израиле, что конфликт на Ближнем Востоке не должен обостряться.

«Мы ведем интенсивные дипломатические переговоры с союзниками и партнерами, напрямую стараясь донести это послание до Ирана. Мы довели это послание напрямую до Израиля», — отметил Блинкен.

При этом он подчеркнул: США продолжат защищать Израиль от нападений, но все в регионе должны понимать риски эскалации и просчетов.

«Дальнейшие нападения только повышают риск опасных последствий, которые никто не может предсказать и никто не может полностью контролировать», — заключил госсекретарь.

Ближний Восток готовится к возможной новой волне атак со стороны Ирана и его союзников после того, как Израиль на прошлой неделе убил главу политбюро ХАМАС и главного военного командиры «Хезболлы». 5 августа в результате нападения на базу в Ираке были ранены пять американских военнослужащих и два контрактника. Министр обороны США Ллойд Остин обвинил в ударе поддерживаемые Ираном группировки. Глава Пентагона послал недвусмысленное сообщение Тегерану и его союзникам, что не потерпит нападений на свои силы в регионе.

Остин заявил, что США направят на Ближний Восток дополнительные истребители и военные корабли ВМС, укрепляя военные возможности в регионе.

Как передает израильский канал Kan, США и их союзники попросили Израиль не реагировать жестко на возможный иранский удар, чтобы не допустить еще большую эскалацию. Лидер ливанской «‎Хезболлы»‎ Хасан Насралла в речи 6 августа пообещал, что в операции возмездия будут участвовать не только Ливан и Иран — удары, по его словам, нанесут также проиранские ополчения из Йемена.