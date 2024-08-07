Правительство Британии увеличило вместимость тюрем, чтобы справиться с большим количеством арестов, произведенных во время беспорядков ультраправых. Премьер страны Кейр Стармер отметил, что за последнюю неделю было арестовано более 400 человек.

«Любой, кто участвует в этих беспорядках, почувствует всю силу закона», — подчеркнул премьер.

Министерство юстиции было вынуждено досрочно освободить некоторых заключенных, чтобы разместить ультраправых зачинщиков беспорядков. Для этой цели было выделено около 600 мест в тюрьмах.

Стармер пытается положить конец беспорядкам ультраправых, вспыхнувшим после убийства трех детей в Саутпорте. Правые экстремисты поспешили обвинить в убийстве нелегальных иммигрантов, хотя убийцей оказался 17-летний гражданин Великобритании с руандийскими корнями. Зачинщики беспорядков призвали поджечь мечеть Саутпорта и объявили неделю протестов по всей Британии.

Суд был вынужден раскрыть личность убийцы, чтобы положить конец беспорядкам, однако это не помогло. Волнения распространились на все королевство, участники беспорядков нападали на мечети и били окна отелей, в которых размещаются просители убежища из Африки и Ближнего Востока. Многие демонстранты скандировали при этом «выгнать их» и «‎вон из Британии»‎.

Это первая столь масштабная вспышка насилия в Великобритании за 13 лет.

Ультраправые аккаунты призвали сделать 7 августа национальным днем протеста и напасть на иммиграционные центры и юридические фирмы, помогающие мигрантам. Это побудило антифашистские группы заявить, что они будут противодействовать любой демонстрации.

Выступая после экстренного совещания с министрами и начальниками полиции во вторник, Стармер сказал, что полиция будет на месте, чтобы справиться с любыми дальнейшими беспорядками.