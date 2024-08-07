Израильские военные убили по меньшей мере 12 палестинцев в столкновениях вокруг города Дженин на оккупированном Западном берегу. Об этом 6 августа сообщили органы здравоохранения Палестины.

Во вторник израильские силы начали крупномасштабные операции в районе Дженина на севере Западного берега. Военные утверждают, что они нанесли два отдельных авиаудара по Дженину, в результате которых погибли четыре вооруженных палестинца. Минздрав Палестины уточнил, что в результате удара погибли пять человек.

Кроме того, в Тель-Авиве заявили, что солдаты убили семь вооруженных человек и ранили нескольких других в прилегающих районах Западного берега.

Видео, опубликованное в социальных сетях, показало колонну бронетранспортеров, въезжающих в Дженин, один из самых неспокойных центров боевой активности на Западном берегу. На видео видно, как бронированные израильские бульдозеры перекапывают дороги, чтобы обнаружить закопанные самодельные бомбы.

После этого рейда израильские силы окружили дом в деревне Кафр-Куд, недалеко от Дженина. Органы здравоохранения Палестины сообщили, что двое человек были убиты израильскими выстрелами, еще двое получили ранения.

Подробностей о личности погибших нет.

Израиль увеличил количество насильственных рейдов на Западном берегу после 31 июля, когда был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Министерство здравоохранения Палестины также сообщило, что по меньшей мере четыре палестинца были убиты и семь ранены израильским огнем в городе Акаба на Западном берегу.

Среди погибших был 14-летний мальчик, убитый выстрелами, когда израильские силы покидали этот район, уточнило министерство.

По данным Минздрава, израильские силы убили по меньшей мере 615 палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме с начала войны в Газе. Многие из них были ни в чем не повинными гражданскими лицами.