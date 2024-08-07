ТУРЦИЯ
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Турция вступает в дело против Израиля
Сегодня Анкара подает заявление в Международный суд ООН по делу о геноциде в Газе, в котором призывает к немедленному прекращению израильских атак и открытию гуманитарного коридора
Турция вступает в дело против Израиля
Онджу Кечели / Others
7 августа 2024 г.

Сегодня Турция официально подает заявление о вступлении в качестве третьей стороны в дело о геноциде против Израиля в Международном суде ООН. Представитель МИД Турции Онджу Кечели сообщил, что документ будет представлен турецким послом в Гааге в 16:30 по местному времени.

«Наше заявление, подготовленное очень подробно и всесторонне, основывается на статье 63 Статута суда. Ни одна страна в мире не стоит выше международного права. Дело в Международном суде ООН крайне важно для того, чтобы преступления, совершенные Израилем, не остались безнаказанными», — подчеркнул важность этого шага Кечели.

Турция также напомнила о необходимости скорейшей реализации временных мер, предписанных Международным судом ООН, включая прекращение атак на Газу и открытие пограничного перехода «Рафах» для гуманитарной помощи.

Кечели призвал Совет Безопасности ООН к действию и подтвердил продолжение поддержки Турцией палестинского дела.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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