Сегодня Турция официально подает заявление о вступлении в качестве третьей стороны в дело о геноциде против Израиля в Международном суде ООН. Представитель МИД Турции Онджу Кечели сообщил, что документ будет представлен турецким послом в Гааге в 16:30 по местному времени.

«Наше заявление, подготовленное очень подробно и всесторонне, основывается на статье 63 Статута суда. Ни одна страна в мире не стоит выше международного права. Дело в Международном суде ООН крайне важно для того, чтобы преступления, совершенные Израилем, не остались безнаказанными», — подчеркнул важность этого шага Кечели.

Турция также напомнила о необходимости скорейшей реализации временных мер, предписанных Международным судом ООН, включая прекращение атак на Газу и открытие пограничного перехода «Рафах» для гуманитарной помощи.

Кечели призвал Совет Безопасности ООН к действию и подтвердил продолжение поддержки Турцией палестинского дела.