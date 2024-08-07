ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Дональд Трамп даст интервью Илону Маску
Трамп заявил, что в начале следующей недели даст «большое интервью» знаменитому миллиардеру
Дональд Трамп даст интервью Илону Маску
Фото: AP / Others
7 августа 2024 г.

Бывший президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп проведет интервью с миллиардером Илоном Маском на следующей неделе.

«В ночь на понедельник я дам большое интервью Илону Маску — подробности будут позже», — написал Трамп на своей социальной платформе Truth Social.

Сам Маск пока никак не прокомментировал этот анонс.

Миллиардер, чьи публичные высказывания вызывают все более противоречивые реакции в американском обществе, официально поддержал Трампа в прошлом месяце — в тот же день, когда на экс-президента было совершено покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании.

После того как Маск приобрел компанию X, ранее называвшуюся Twitter, он восстановил аккаунт Трампа, который был приостановлен прежними владельцами платформы после штурма Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года.

На предвыборном митинге в субботу Трамп, похоже, отказался от своего прежнего скептицизма к электромобилям из-за поддержки Маска.

«Я за электромобили. Я должен быть за них, потому что Илон очень сильно поддержал меня», — сказал он.

Маск опроверг сообщения о том, что он планирует направить часть своего огромного состояния на кампанию Трампа, заявив, что не будет «жертвовать деньги ни одному из кандидатов» на пост президента.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us