Тайвань принял новый оборонный бюджет на 2025 в размере $19,7 млрд — это рекорд за всю историю острова. Как отметили в правительстве острова, Тайбэй намерен закупить больше оружия и укрепить связи с союзниками, включая США.

Все это происходит на фоне ужесточения отношений между Китаем и Тайванем. После прихода к власти в мае президента Лай Циндэ, сделавшего ставку на независимость Тайваня и укрепление связей с Вашингтоном, КНР начала активные военные учения в Тайваньском проливе. В июле китайские военные корабли вплотную подошли к морской экономической зоне Тайваня, блокируя рыболовные суда на отдаленных островах архипелага.

Китай считает Тайвань своей территорией и настаивает на распространении китайского суверенитета. В последние годы Пекин усилил свое военное и политическое давление на Тайбэй, чтобы заставить островитян присоединиться и стать частью КНР. Власти Тайваня и большинство жителей острова решительно отвергают эти притязания.

«Мы стремимся к укреплению нашего потенциала самообороны и расширению сотрудничества с демократическими партнерами для поддержания мира и процветания», — заявил президент Лай.

С тех пор как он вступил в должность, он сталкивается с постоянными личными нападками со стороны Китая. Пекин неоднократно называл тайваньского лидера «сепаратистом» и даже грозил смертной казнью.

В заявлении президента не было сравнения с оборонным бюджетом текущего года. Правительство Тайваня ранее одобрило оборонный бюджет на 2024 год в размере $18 млрд.

Отношения Тайваня и Китая влияют и на связи Пекина с Западом, в частности с США и Канадой. 31 июля канадский военный корабль прошел через Тайваньский пролив, чтобы продемонстрировать приверженность Оттавы идее открытого Индо-Тихоокеанского региона. Шаг вызвал бурю осуждения со стороны Китая. Минобороны страны заявило, что военно-морские учения Канады и Тайваня подрывают мир в акватории.