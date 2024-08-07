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Минобороны РФ: украинские войска вторглись в Курскую область
Украинским войскам, атаковавшим приграничный Суджанский район Курской области, похоже, удалось закрепиться сразу в нескольких российских селах. Около трех сотен военнослужащих ВСУ сейчас движутся в райцентр — город Суджа, который уже практически эвакуирован. #trtнарусском #россия #курск #украина #бои #война #новости #трт #новостимира
Минобороны РФ: украинские войска вторглись в Курскую область / Others
7 августа 2024 г.
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