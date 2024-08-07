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Путин прокомментировал прорыв границы РФ
Президент России впервые прокомментировал ситуацию в Курской области РФ и анонсировал чрезвычайное заседание Совета безопасности
Путин прокомментировал прорыв границы РФ
Фото: Reuters / Others
7 августа 2024 г.

Прорыв ВСУ государственной границы РФ в Курской области был назван президентом России Владимиром Путиным «очередной масштабной провокацией» Украины. Об этом он заявил на совещании с правительством.

Он добавил, что украинские войска ведут «неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи». Российский президент дал правительству поручение заняться немедленным оказанием помощи региону.

Путин также анонсировал проведение в ближайшее время встречи с руководителями силовых ведомств — Минобороны, Генштаба и ФСБ. Сообщалось также о внеплановом созыве заседания российского Совбеза.

Напомним, что во вторник 6 августа подразделения украинской армии зашли на территорию РФ в Курской области, закрепившись в нескольких населенных пунктах.

Провоенный телеграм-канал «Два майора» сообщил в среду после полудня, что ВСУ уже захватили 11 населенных пунктов: Дарьино, Свердликово, Лебедевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Любимовка, Покровское, Зеленый Шлях, Обуховка и Толстый Луг.

Ряд российских провоенных, а также украинских телеграм-каналов заявили о переходе под контроль ВСУ газоизмерительной станции «Суджа», находящейся в окрестностях ближайшего к месту событий одноименного города. Известно, что это ключевой объект газораспределительной инфраструктуры в Восточной Европе, через который российский газ поступает в европейские страны.

В Генштабе ВСУ отказались от комментариев о происходящем в Курской области, отметив, что у них на данный момент нет информации относительно этих событий.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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