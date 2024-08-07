На юго-западе Германии обрушилась часть здания отеля, в результате чего два человека погибли, а еще несколько оказались под завалами.

Четырнадцать человек находились в отеле в Крёфе, когда один из этажей здания обрушился около полуночи со вторника на среду. По словам полицейских, пятеро смогли выбраться из здания невредимыми, поскольку их не было в той части, которая обрушилась. Но остальные оказались под завалами.

В настоящее время проводится операция по их спасению. Но добраться до них будет непросто, потому что в результате обрушения одного этажа два потолка лежат друг на друге, говорит Йорг Теуш, инспектор по пожарной безопасности и защите от стихийных бедствий района Бернкастель-Виттлих.

«Мы должны действовать осторожно, потому что вся конструкция здания похожа на карточный домик. Если мы потянем не за ту карту, здание непременно рухнет», — сказал он.

Среди спасенных — двухлетний ребенок, которого удалось вытащить невредимым, и его мать, получившая незначительные травмы.

Отец ребенка все еще находится под завалами, но, по словам Теуша, есть надежда, что и он скоро будет спасен. Теуш добавил, что причина обрушения пока не установлена.

Региональная общественная телекомпания SWR сообщила, что очевидцы слышали взрыв и видели большое облако пыли в момент обрушения.

В операции по извлечению тех, кто остался жив, но оказался под завалами, принимают участие 250 спасателей, в том числе специалисты по беспилотным летательным аппаратам, а также собаки-спасатели.