Тель-Авив готовится к масштабной иранской атаке

Израиль нервно замер в ожидании атаки со стороны Ирана и ливанской «‎Хезболлы»‎ в ответ на израильские операции в Тегеране и Бейруте. Главным союзником Тель-Авива выступили США и Британия — американцы 3 августа начали масштабную переброску своих военных эсминцев и истребителей на Ближний Восток, а британцы привели в состояние повышенной боеготовности военные самолеты на авиабазе Акротири на Кипре. Как Израиль и его союзники готовятся к иранскому возмездию — в материале TRT на русском. #trtнарусском #израиль #иран #ближнийвосток #новости #трт #новостимира