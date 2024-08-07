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Тель-Авив готовится к масштабной иранской атаке
Израиль нервно замер в ожидании атаки со стороны Ирана и ливанской «‎Хезболлы»‎ в ответ на израильские операции в Тегеране и Бейруте. Главным союзником Тель-Авива выступили США и Британия — американцы 3 августа начали масштабную переброску своих военных эсминцев и истребителей на Ближний Восток, а британцы привели в состояние повышенной боеготовности военные самолеты на авиабазе Акротири на Кипре. Как Израиль и его союзники готовятся к иранскому возмездию — в материале TRT на русском. #trtнарусском #израиль #иран #ближнийвосток #новости #трт #новостимира
Тель-Авив готовится к масштабной иранской атаке / Others
7 августа 2024 г.
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