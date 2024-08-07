Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры о прекращении огня в Газе «теперь достигли финальной стадии» и что США работают с Египтом и Катаром над заключением соглашения, чтобы избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

«Все в регионе должны понять, что дальнейшие атаки только питают конфликт, нестабильность, отсутствие безопасности для всех. Дальнейшие атаки только повышают риск опасных последствий, которые никто не может предсказать и никто не может полностью контролировать», - сказал Блинкен во вторник.

«Необходимо, чтобы все в регионе оценили ситуацию. Осознать риск просчета и принимать решения, которые позволят успокоить напряженность, а не усугубить ее. Это особенно актуально, учитывая решающий момент, в котором мы находимся на переговорах о прекращении огня в Газе», - добавил он.

Комментарии Блинкена прозвучали после его встречи с министром обороны США Ллойдом Остином, министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и вице-премьером и министром обороны Австралии Ричардом Марлесом в Аннаполисе, штат Мэриленд.

По словам американского чиновника, около дюжины истребителей F/A-18 с авианосца USS Theodore Roosevelt перелетели на военную базу на Ближнем Востоке в рамках усилий Пентагона поддержки Израиля на фоне потенциальных атак со стороны Ирана и его прокси, а также для обеспечения безопасности американских войск.

Министр обороны США Ллойд Остин приказал увеличить военное присутствие в регионе, поскольку официальные лица обеспокоены эскалацией насилия на Ближнем Востоке после убийства на прошлой неделе высокопоставленного командира «Хезболлы» в Ливане и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране в результате предполагаемых израильских ударов.