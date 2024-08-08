8 августа 2024 г.
ПОЛИТИКА
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Жительница Газы разработала систему опреснения морской воды
Палестинка Инас аль-Гул из Газы разработала систему очистки морской воды, работающую на солнечных батареях. Женщина собрала устройство из досок, стекла и кожаного покрытия. Опреснение морской воды происходит с помощью активированного угля. Жители Газы в условиях израильских авиаударов испытывают острую нехватку питьевой воды. #trtнарусском #трт #новости #новостимира #рафахсегодня #газа #секторгаза #палестина #море #израиль #палестинцы #опреснение #вода #дефицитводы #дефицит
Жительница Газы разработала систему опреснения морской воды / Others
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