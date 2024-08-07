ПОЛИТИКА
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В Великобритании мужчина напал с кусторезом на мусульманскую пару
5 августа в Манчестере мужчина напал на семейную пару с устройством для стрижки кустов. Это произошло на фоне исламофобских настроений и беспорядков, которые распространяются по всей стране. По данным местной полиции, подозреваемый возрастом около 30 лет арестован и находится под стражей. Его обвиняют в преступлении на почве ненависти к мусульманам. #trtнарусском #Великобритания #Манчестер #нападение #исламофобия #беспорядки #полиция #кусторез #мусульмане
В Великобритании мужчина напал с кусторезом на мусульманскую пару / Others
7 августа 2024 г.
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