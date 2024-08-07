Конституционный суд Таиланда в среду распустил партию «Движение вперед» через год после ее победы на парламентских выборах. Руководству партии запрещено заниматься политикой в течение ближайших 10 лет. Об этом сообщает Bangkok Post.

Суд постановил, что деятельность партии представляет угрозу конституционной монархии и национальной безопасности. В частности, судьи сочли подрывной партийную инициативу по отмене уголовной статьи, которая запрещает оскорбление членов королевской семьи. Таиланд является единственной в мире конституционной монархией, где такой закон по-прежнему действует, предусматривая наказание до 15 лет лишения свободы за оскорбление короля, королевы, наследника престола или регента.

В своем решении судьи подчеркнули, что подобные законодательные инициативы партии подрывают доверие народа к монархии и используются в политических целях. В самой партии такую трактовку категорически отвергают.

На парламентских выборах в мае 2023 года партия «Движение вперед» получила 38% голосов, что позволило ей занять 151 место в Палате представителей. Однако, несмотря на этот успех, партия не смогла сформировать правительство. В итоге премьер-министром стала лидер другой оппозиционной партии — «Для Таиланда».

Депутаты, которым не запрещено заниматься политической деятельностью, могут перейти в другие партии. Судьи также предупредили иностранные государства о необходимости уважать местные законы. Bangkok Post связывает это с недавней встречей лидера «Движения вперед» с дипломатами западных стран перед оглашением судебного решения.