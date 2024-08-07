Министерство иностранных дел Турции сообщило, что страна с самого начала следила за иском, поданным ЮАР против Израиля в Международный суд ООН. Иск касается нарушения Израилем обязательств по Конвенции о предотвращении и наказании преступления геноцида, принятой в 1948 году.

После тщательной оценки возможности вмешательства в процесс Турция решила присоединиться к иску. Это решение было объявлено министром иностранных дел Хаканом Фиданом 1 мая.

В рамках этого процесса Турция провела масштабную юридическую работу при координации Министерства иностранных дел и участии различных государственных учреждений. Заявление о вмешательстве было подано в Международный суд 7 августа 2024 года. Это заявление сделано в соответствии со статьей 63 Статута Международного суда ООН.

Министерство подчеркнуло, что решение о вмешательстве отражает важность, которую Турция придает решению палестинского вопроса в рамках международного права и справедливости. В заявлении также отмечается, что мировое сообщество и международное право должны обеспечить привлечение израильских официальных лиц к ответственности.