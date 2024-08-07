Администрация Соединенных Штатов запросила у Украины данные о недавней массированной атаке на Курскую область, которую осуществили Вооруженные силы Украины. Это заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе очередного онлайн-брифинга для журналистов.

«Ничего не изменилось в нашей политике в отношении поддержки или поощрения ударов или атак [ВСУ] по территории России, в пределах, конечно, того, что мы разрешили им делать в прошлом с помощью поставляемых США вооружений, а именно наносить удары по непосредственным угрозам по ту сторону границы. И последнее, что я хотел бы добавить, - это то, что мы, как вы могли ожидать, обратились к нашим украинским коллегам, чтобы лучше понимать [Киев]», - отметил представитель Белого дома.

Кирби добавил, что Соединенные Штаты обратились к украинским коллегам для получения более подробной информации о планах Киева.

«Я предоставлю Украине право самой рассказать о своих операциях, так или иначе, это наиболее подходящий вариант», — подчеркнул он, добавив, что основное внимание США сосредоточено на обеспечении Украины всем необходимым для самозащиты.

Напомним, что во вторник 6 августа подразделения украинской армии зашли на территорию РФ в Курской области, закрепившись в нескольких населенных пунктах.

Провоенный телеграм-канал «Два майора» сообщил в среду после полудня, что ВСУ уже захватили 11 населенных пунктов: Дарьино, Свердликово, Лебедевка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Любимовка, Покровское, Зеленый Шлях, Обуховка и Толстый Луг.

Ряд российских провоенных, а также украинских телеграм-каналов заявили о переходе под контроль ВСУ газоизмерительной станции «Суджа», находящейся в окрестностях ближайшего к месту событий одноименного города. Известно, что это ключевой объект газораспределительной инфраструктуры в Восточной Европе, через который российский газ поступает в европейские страны.

В Генштабе ВСУ отказались от комментариев о происходящем в Курской области, отметив, что у них на данный момент нет информации относительно этих событий.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.