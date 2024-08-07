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Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с президентом Венесуэлы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы
Реджеп Тайип Эрдоган поговорил с президентом Венесуэлы
Фото: AA / AA
7 августа 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции. В ходе обсуждения лидеры двух стран затронули вопросы двустороннего сотрудничества, а также обсудили актуальные региональные и глобальные темы.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на успешное завершение процесса выборов в Венесуэле и подтвердил поддержку Турции в переговорном процессе, происходящем в стране. Турецкий лидер пожелал венесуэльскому народу мира, благополучия и процветания.

Отдельное внимание было уделено вопросу поддержки Палестины. Президент Эрдоган высоко оценил позицию Венесуэлы и ее поддержку в борьбе с агрессией со стороны Израиля.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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