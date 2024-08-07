В среду группа из 19 канадских врачей опубликовала открытое письмо, адресованное премьер-министру Джастину Трюдо, заместителю премьер-министра Христе Фриланд и министру иностранных дел Мелани Жоли, а также другим высокопоставленным политикам. В письме врачи настоятельно призвали правительство Канады соблюдать международное гуманитарное право и решения Международного суда ООН по Газе.

Врачи, работавшие в больницах Газы с октября, поделились своими сведениями из Газы, чтобы «показать ужас, который мы видели, и кошмары, которые нас преследуют, частично из-за бездействия правительства Канады».

Они описали переполненные больницы, серьезную нехватку медикаментов, перебои с электричеством и массовое недоедание и болезни. Врачи подчеркнули, что им приходилось проводить сложные операции, часто на мирных жителях, включая детей младше 16 лет, пострадавших от огнестрельных и осколочных ранений.

В письме указывалось, что «56% больниц полностью не функционируют, а остальные работают только частично». Также было отмечено, что «более 500 медицинских работников погибли, включая 63 врачей. Сотни медицинских работников были задержаны и подвергнуты пыткам».

Врачи назвали Газу «самым смертоносным местом в истории для гуманитарных работников» на фоне израильских атак и пообещали не «оставаться в стороне», пока «женщины, мужчины и дети в Газе продолжают гибнуть от бомб, сбрасываемых Израилем на палатки, школы, мечети и больницы».

Они призвали правительство «встать на правильную сторону истории и сыграть важную роль в прекращении этого геноцида».

В письме также содержался призыв к ряду неотложных мер, включая оказание давления на Израиль с целью снятия блокады Газы, предоставление Всемирной организации здравоохранения полномочий по координации гуманитарного доступа, обеспечение неограниченного доступа к медицинскому оборудованию и разрешение медицинским работникам палестинского происхождения работать в Газе.

Врачи потребовали от правительства «соблюдать и выполнять решения Международного суда ООН» и призвали Канаду «прекратить всю военную и экономическую помощь Израилю до тех пор, пока не будет достигнуто перемирие и не будет положен конец 16-летней блокаде сектора Газа».

«Канада должна немедленно ввести двустороннее эмбарго на поставки оружия», — добавили они.