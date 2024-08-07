2 августа в Доме шахмат в Махачкале произошел инцидент, который потряс шахматное сообщество. Амина Абакарова, чемпионка Северо-Кавказского федерального округа, разлила ртуть на стол, за которым должна была играть ее соперница, чемпионка Европы Умайганат Османова. Этот акт привел к тому, что Османовой стало плохо, и ей потребовалась медицинская помощь. Соревнования были немедленно приостановлены.

Видео инцидента показывает, как Абакарова подходит к столу, разливает неизвестное вещество и растирает его шахматной фигурой. По информации министерства спорта Дагестана, шахматистка обработала стол ртутными соединениями, что могло привести к серьезным последствиям для здоровья всех присутствующих.

Министр спорта Дагестана Сажид Сажидов заявил, что действия Абакаровой представляли угрозу для жизни всех участников мероприятия, включая ее саму. Шахматистку исключили из числа участников чемпионата, ей грозит пожизненная дисквалификация, увольнение и уголовное преследование.

Президент федерации шахмат России Андрей Филатов сообщил, что Абакарова временно отстранена от участия во всех соревнованиях до завершения расследования. Решение о ее дальнейшей судьбе будет принято на основе заключения правоохранительных органов.

По словам источников, Абакарова и Османова давно знакомы и всегда были конкурентками на региональном уровне. Родители Османовой уже подали заявление в прокуратуру.