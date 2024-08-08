В полуфинале олимпийского женского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг турецкая боксерша Эсра Йылдыз Кахраман уступила своей сопернице Линь Юйтин из Тайваня со счетом 5:0 и завоевала бронзовую медаль.

В своем заявлении после матча Эсра сказала, что она стремилась к первенству, однако ряд неудач помешали ей достичь цели. Она добавила, что завоевание бронзовой медали мотивировало ее и что она будет готовиться к завоеванию золота на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Зрители обратили внимание на жест, изображавший букву «X» и показанный Эсрой после поединка с Линь Юйтин.

Он был расценен как отсылка к широко обсуждаемой в период текущей Олимпиады гендерной проблеме. Центральными фигурами этих дебатов стали алжирская боксерша Иман Хелиф и соперница Эсры Линь Юйтин, которые оказались в центре споров из-за тестов на половую хромосому. Обе боксерши были дисквалифицированы с чемпионата мира 2023 года в результате тестов, проведенных Международной боксерской ассоциацией (IBA), и признаны не соответствующими хромосомным критериям.

Это вызвало множество споров в мире спорта, особенно в таких видах, как бокс и легкая атлетика, где физические преимущества имеют решающее значение, и породило острую дискуссию о том, как следует относиться к гендерным различиям. Многие интерпретировали жест турецкой боксерши как четко обозначенную позицию по отношению к этим дебатам.