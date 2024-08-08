Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил в среду президенту Ирана Масуду Пезешкиану, согласно официальному сообщению от имени Елисейского дворца.

Глава Франции призвал своего иранского коллегу отринуть «логику мести» за убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране Исмаила Хании, чтобы не вызвать дальнейшую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

«Новая военная эскалация не выгодна никому, включая Иран», — заявил Макрон.

Макрон также подчеркнул, что Франция готова помочь изучить варианты «политических рамок», которые помогут обеспечить мир и стабильность в регионе, если Иран будет соблюдать свои международные обязательства.

Пезешкиан в свою очередь потребовал от Макрона оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил военные действия в секторе Газа.