ПОЛИТИКА
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Макрон призвал Иран отказаться от «логики мести»
Французский президент побеседовал по телефону со своим иранским коллегой, призвав отказаться от действий, ведущих к региональной эскалации
Макрон призвал Иран отказаться от «логики мести»
Фото: AP / Others
8 августа 2024 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил в среду президенту Ирана Масуду Пезешкиану, согласно официальному сообщению от имени Елисейского дворца.

Глава Франции призвал своего иранского коллегу отринуть «логику мести» за убийство главы политбюро ХАМАС в Тегеране Исмаила Хании, чтобы не вызвать дальнейшую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

«Новая военная эскалация не выгодна никому, включая Иран», — заявил Макрон.

Макрон также подчеркнул, что Франция готова помочь изучить варианты «политических рамок», которые помогут обеспечить мир и стабильность в регионе, если Иран будет соблюдать свои международные обязательства.

Пезешкиан в свою очередь потребовал от Макрона оказать давление на Израиль, чтобы тот прекратил военные действия в секторе Газа.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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