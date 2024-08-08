Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс из Огайо выступил с резкой критикой в адрес губернатора Миннесоты Тима Уолза, обвинив его в уходе из Национальной гвардии армии США 20 лет назад, чтобы избежать отправки в Ирак. Вэнс также заявил, что Уолц преувеличил свой послужной список, ложно утверждая, что участвовал в боевых действиях.

Эти провокационные обвинения стали одними из самых жестких республиканских нападок на губернатора Миннесоты. Как известно, ранее кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выбрала Уолза кандидатом в вице-президенты.

Выступая в полицейском управлении в Шелби-Тауншип, штат Мичиган, в среду утром, Вэнс заявил: «Вы бросили свое подразделение прямо перед тем, как они отправились в Ирак».

Вэнс обосновал свои обвинения постом в Facebook от 2018 года и платном письме в редакцию «Уэст Сентрал Трибьюн» того же года, в котором авторы, Томас Беренс и Пол Херр, оба отставные сержант-майоры Национальной гвардии Миннесоты, обвинили Уолца в том, что он «ушел в отставку за год до того, как его батальон был развернут в Ираке».

Однако Джозеф Юстис, 32-летний ветеран Национальной гвардии, который возглавлял тот же батальон, что и Уолц, и служил под его началом, заявил в интервью в среду, что губернатор был надежным солдатом, и что нападки его товарищей по оружию были необоснованными.

Кампания Харрис-Уолца не предоставила новых подробностей о сроках решения Уолза уйти в отставку, но указала на прошлые комментарии сослуживцев, подтверждающие, что Уолц к тому времени уже некоторое время рассматривал возможность баллотироваться на государственную должность.