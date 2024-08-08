Хамза Юсаф заявил, что ему и его семье, возможно, придется покинуть Великобританию из-за беспорядков ультраправых.

Бывший первый министр Шотландии и первый мусульманский лидер западного государства сказал, что он настолько напуган ростом исламофобии, что задумался о том, чтобы покинуть Великобританию.

Хотя Шотландию еще не затронули беспорядки, охватившие Англию и Северную Ирландию, Юсаф сказал, что он и другие представители меньшинств чувствуют, что их «чувство [национальной] принадлежности ставится под сомнение».

«Я такой же шотландец, как и они. Я родился в Шотландии, вырос в Шотландии, получил образование в Шотландии, только что у меня родился третий ребенок здесь, в Шотландии. Я был лидером шотландского правительства чуть больше года. Если «вскрыть» меня, я окажусь таким же шотландцем, как и вы», — заявил политик, выступая на подкасте News Agents.

«По правде говоря, я не знаю, будет ли будущее у меня, моей жены и моих троих детей здесь, в Шотландии, или в Соединенном Королевстве, или вообще в Европе и на Западе. Меня уже давно беспокоит рост исламофобии», — добавил он.

Юсаф сказал, что антимусульманская и антимигрантская риторика была «нормализована» в Великобритании и теперь «проявляется самым ужасным и жестоким образом».

Юсаф рассказал, что, когда он был ребенком, его отец приобрел для семьи пакистанское удостоверение личности, поскольку считал, что однажды им придется покинуть Шотландию. В то время он считал это «нелепым», но сейчас думает так же, как и отец.

«Я могу привести вам пример за примером, когда язык ультраправых, движимых исламофобией, стал институционализированным в нашей политике», — сказал шотландский политик.

Он упомянул Найджела Фараджа, лидера Реформистской партии Великобритании, Ли Андерсона, члена парламента от Реформистской партии, и «бывшего министра внутренних дел», которые, по его словам, своей риторикой разжигают расизм и исламофобию в Великобритании.