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Почему Мали и Нигер разорвали дипотношения с Украиной?
Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки «террористических группировок». В Киеве назвали поспешными решения западноафриканских стран. Что произошло в Мали и при чем тут наемники российского ЧВК «Вагнер»? #trtнарусском #украина #киев #мали #нигер #вагнер #россия #террористы #помощь #новости #трт #новостимира
Почему Мали и Нигер разорвали дипотношения с Украиной? / Others
8 августа 2024 г.
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