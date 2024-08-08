Почему Мали и Нигер разорвали дипотношения с Украиной?

Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки «террористических группировок». В Киеве назвали поспешными решения западноафриканских стран. Что произошло в Мали и при чем тут наемники российского ЧВК «Вагнер»? #trtнарусском #украина #киев #мали #нигер #вагнер #россия #террористы #помощь #новости #трт #новостимира