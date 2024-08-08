Россиянка о политических потрясениях в Бангладеш: на улицах нет армии, сейчас в стране нет полиции

Россиянка Елена Басс, работающая в Университете Дакки и проживающая в пригороде, рассказала о политических потрясениях в Бангладеш на фоне продолжающихся гражданских беспорядков в стране. Студенческие протесты вспыхнули в Бангладеш в начале июля, когда высший суд страны принял систему квот, согласно которой 30 % государственных должностей резервировались для семей ветеранов Освободительной войны 1971 года. В результате протестов погибли более 200 человек. Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина объявила об отставке и покинула страну, после чего президент сообщил о роспуске парламента и формировании нового правительства. #trtнарусском #бангладеш #дакка #протест #митинг #беспорядки #правительство #полиция #россиянка #новости #трт #новостимира