Турция подала в суд на Израиль

Турция подала заявление в Международный суд ООН о вступлении страны в качестве третьей стороны в дело о геноциде против Израиля. Таким образом, Турция стала седьмой страной, присоединившейся к иску, инициированному ЮАР против Израиля. Ранее аналогичные заявления подали Никарагуа, Колумбия, Ливия, Мексика, Палестина и Испания. #trtнарусском #турция #израиль #суд #трт #оон #новости