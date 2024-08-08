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Турция подала в суд на Израиль
Турция подала заявление в Международный суд ООН о вступлении страны в качестве третьей стороны в дело о геноциде против Израиля. Таким образом, Турция стала седьмой страной, присоединившейся к иску, инициированному ЮАР против Израиля. Ранее аналогичные заявления подали Никарагуа, Колумбия, Ливия, Мексика, Палестина и Испания. #trtнарусском #турция #израиль #суд #трт #оон #новости
Турция подала в суд на Израиль / Others
8 августа 2024 г.
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