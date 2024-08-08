Израильские силы 7 августа отдали новые приказы об эвакуации палестинцев в районах на севере Газы — Бейт-Хануне и Бейт-Лахии. Они одними из первых приняли удар израильской армии в начале вторжения в октябре прошлого года и до сих пор лежат в руинах.

Формальной причиной для повторного ввода танков и вторичной эвакуации стал удар ХАМАС по Израилю. Тель-Авив утверждает, что ракеты летели с севера Газы.

При этом израильские силы нанесли авиаудары по центру Газы, району Аль-Туффа. В результате ударов погибли три палестинца, сообщили медики.

Позже в среду в результате двух отдельных израильских ударов в Хан-Юнусе на юге Газы погибли еще 10 палестинцев, причем семь из них погибли в результате танкового обстрела палаточного лагеря беженцев.

Ранее в июле израильские военные дважды вторгались в Хан-Юнус, объявляя волны эвакуаций. Палестинцы оказались в ловушке между Рафахом, где шли интенсивные бои, и Хан-Юнусом, который тоже оказался под прицелом израильской авиации и танков.

Израиль нарастил число бомбардировок Газы на фоне ожидаемого удара со стороны Ирана и ливанской «Хезболлы». Тегеран и Бейрут пообещали отомстить Израилю за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Аналогично израильские военные провели десятки рейдов на оккупированном Западном берегу. В результате рейда в Дженин 6 августа были убиты 12 палестинцев, включая 14-летнего мальчика.

Также 7 августа израильские военные нанесли удар по, как утверждают в Тель-Авиве, объектам по производству оружия в многолюдном районе Дейр-эль-Балах в центральной части Газы. Там укрылись десятки тысяч палестинцев, перемещенных в результате боевых действий.

В других центральных районах израильские танки обстреляли Нусейрат и Бурейдж, два из восьми исторических лагерей беженцев в секторе Газа.