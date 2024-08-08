Официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер уточнил, что Вашингтон не знал о вторжении в Курскую область до того, как оно произошло.

«Для украинцев нет ничего необычного в том, чтобы не уведомлять нас о своей точной тактике до того, как они ее применят, это война, которую они ведут», — резюмировал дипломат.

Белый дом обратился к МИД Украины, «чтобы немного лучше понять» ситуацию в Курской области России, сообщил 7 августа представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби. Он уточнил, что США не изменили свою политику, позволяющую Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать американское оружие «для поражения непосредственных угроз сразу за границей». То есть политик допустил использование украинцами западного оружия при вторжении в Курскую область.

6 августа украинские силы вторглись на территорию региона, захватив ряд приграничных сел, включая станцию Суджа. Через нее проходит единственный нефтепровод «‎Газпрома»‎ для поставки нефти в Европу. Столкновения украинских и российских военных продолжаются уже третьи сутки.

Президент РФ Владимир Путин назвал вторжение украинских сил в Курскую область «масштабной провокацией». Начальник Генштаба Валерий Герасимов утверждает, что «продвижение Украины в курском направлении остановлено».

Миллер заявил, что «со стороны [Москвы] немного лицемерно называть это провокацией». Дипломат указал, что РФ «‎‎более 10 лет нарушает территориальный суверенитет Украины», имея в виду аннексию Крыма в 2014 году и захват четырех восточных украинских областей в 2022-м.

Курская область граничит с Сумской областью Украины. Российские военные с апреля 2022 года ежедневно наносят ракетные удары по этому региону. За последние сутки войска РФ нанесли более 30 ударов по Сумской области, говорится в заявлении Генштаба Украины.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.