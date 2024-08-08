Госдепартамент США назвал заявления о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат «ужасающими». Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер заявил, что Тель-Авив должен провести расследование «как можно быстрее».

«Не должно быть никакой терпимости к любому сексуальному насилию, изнасилованию любых заключенных, точка», — подчеркнул Миллер.

Заявление прозвучало после того, как израильские СМИ опубликовали видео с камер наблюдения, на котором, предположительно, видно, как израильские солдаты подвергают сексуальному насилию палестинского заключенного на базе Сде Тейман.

На кадрах, показанных израильским каналом N12, видно группу заключенных, лежащих на земле в спорном центре содержания под стражей в пустыне. Видно, как группа солдат отводит заключенного в угол помещения.

Несколько израильских солдат, которые работали охранниками на базе, находятся под следствием по делу о предполагаемом «серьезном злоупотреблении» в отношении палестинского заключенного.

По данным организации «Врачи за права человека», предполагаемая жертва — мужчина лет тридцати — был доставлен в одну из государственных больниц Израиля в угрожающем жизни состоянии. У него были травмы верхней части тела и прямой кишки.

«Когда есть предполагаемые нарушения, правительству Израиля необходимо принять меры для расследования действий тех, кто совершил злоупотребления, и, при необходимости, привлечь их к ответственности», — отметили в Госдепе.

Однако израильские законодатели осудили не случай насилия над заключенным, а утечку видео. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал к «немедленному уголовному расследованию», чтобы выяснить, кто слил видео, которое, по его словам, «нанесло огромный ущерб Израилю на международном уровне».

В отчете, опубликованном Управлением ООН по правам человека на прошлой неделе, говорится, что с октября по меньшей мере 53 палестинца умерли в заключении в израильских тюрьмах.